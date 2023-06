Incontro Regione-Università Cattolica

Incontro istituzionale a Palazzo Lombardia tra l'assessore Mazzali e una delegazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, già attiva a 'Casa Lombardia', uno dei quartier generali lombardi a Bruxelles.

L'Assessorato Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi, guidato da Barbara Mazzali, punta anche sulle Università per attrarre fondi europei, riguardanti progetti d'avanguardia. Va in questa direzione l'incontro istituzionale a Palazzo Lombardia tra l'assessore Mazzali e una delegazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, già attiva a 'Casa Lombardia', uno dei quartier generali lombardi a Bruxelles.

"È fondamentale la collaborazione tra le istituzioni e le Università, che possono agire come 'testa di ponte' in Europa per costruire percorsi condivisi intercettando risorse", commenta Mazzali. "Lavorare a fianco degli Atenei, con i suoi giovani, crea valore aggiunto di 'intelligenze del futuro' e ci consente di rispondere a un tessuto imprenditoriale d'eccellenza come quello lombardo che comprende anche i settori delle deleghe che rappresento. Un percorso - ha precisato l'assessore - che condividerò con altri assessorati".

Ripensando alla sua recente visita alla Commissione e al Parlamento UE finalizzata a individuare sovvenzioni europee attraverso le 'Call for proposal', modalità concorsuali previste dal quadro comunitario, l'assessore ha chiuso ricordando che "all'Assessorato che rappresento le porte sono aperte a tutte le Università".

