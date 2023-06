Si intitola “Accorciamo le distanze” l’evento promosso da Fondazione Comunità Novarese onlus e Fondazione Cariplo in calendario martedì 4 luglio alle 17 nella sala al piano superiore del Castello di Novara.

Si intitola “Accorciamo le distanze” l’evento promosso da Fondazione Comunità Novarese onlus e Fondazione Cariplo in calendario martedì 4 luglio alle 17 nella sala al piano superiore del Castello di Novara.

L’appuntamento nasce per presentare, sul territorio novarese, il primo Rapporto sulle Disuguaglianze realizzato da Fondazione Cariplo, intitolato “Crescere in Italia, oltre le disuguaglianze”; un lavoro di ricerca finalizzato a creare conoscenza sulle diverse dimensioni della disuguaglianza, ma anche a portare all'attenzione del dibattito pubblico il tema delle disuguaglianze attraverso una nuova prospettiva che possa essere utile per sviluppare insieme nuove e più efficaci soluzioni per lo sviluppo di società più inclusive e fornire uno strumento di conoscenza per addetti e non addetti ai lavori.

I risultati della ricerca saranno illustrati da Carlo Mango (Direttore Area Scientifica e Tecnologica Fondazione Cariplo) Federico Fubini (Vicedirettore del Corriere della Sera e curatore del Rapporto sulle Disuguaglianze), Valentina Amorese (Programme officer Area Ricerca Scientifica, Fondazione Cariplo), Gian Paolo Barbetta (Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore Evaluation Lab, Milano).

La presentazione del Rapporto di Fondazione Cariplo a Novara sarà occasione per confrontare i contenuti del documento con la realtà del territorio e per riflettere su iniziative, possibilità e risposte che quest’ultimo sta mettendo in atto per contrastare i diversi ventagli di disuguaglianze.

Proprio per questo, a intervenire durante l’appuntamento, saranno anche alcune voci del territorio: Federico Binatti (Presidente Provincia di Novara), Teresa Armienti (Assessore Politiche Sociali, Politiche per la Famiglia, Diverse Abilità, Abitative) con due speech e, in seguito, in una tavola rotonda moderata giornalista Carlo Bologna, Davide Maggi (Presidente Fondazione Comunità Novarese onlus e membro CdA Fondazione Cariplo), Don Giorgio Borroni (Direttore Caritas Diocesana di Novara e Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro) e Laura Lazzarotto (Direttore Anffas onlus di Novara e Anffas onlus Borgomanero).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!