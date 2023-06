Nuovenergie tra le eccellenze del settore energia.

L’azienda di gas e luce, viene premiata come Eccellenza dell'anno – Innovazione Fornitura di energia ed ottiene il riconoscimento Great Place to Work (miglior luogo di lavoro in Italia).

Nuovenergie spa, azienda storica rhodense nel settore energia, ha ottenuto, nelle scorse

settimane, una doppia certificazione di eccellenza: il mese scorso, in data 3 maggio, presso il

palazzo Mezzanotte a Milano Nuovenergie Spa è stata premiata come azienda innovatrice nel

campo dell’energia; inoltre, l’azienda fornitrice di luce e gas, lo scorso mese ha ottenuto, per la quarta volta consecutiva, la certificazione Great Place to Work conferita per l’eccellenza nella qualità dell’ambiente di lavoro, nelle politiche di sviluppo del personale e nelle opportunità dicrescita.

Questi premi confermano ancora una volta l’impegno che da sempre Nuovenergie pone nel

valorizzare le persone come risorse, siano esse clienti o collaboratori. La "centralità della

persona", uno dei valori cardine dell'azienda, viene così ribadita e rafforzata attraverso queste

importanti certificazioni. Questi riconoscimenti confermano la visione audace e il duro lavoro

di tutto il team di Nuovenergie, che si è distinto per la sua creatività, la sua passione e la sua determinazione nel migliorare costantemente il modo in cui viene fornita energia alle persone.

Cosa significano le certificazioni ottenute?

I premi Le Fonti Awards sono da anni un punto di riferimento per le aziende che credono nell’innovazione e nella crescita: la volontà di migliorarsi e l’attenzione all’evoluzione del mercato di riferimento sono punti cardine nella valutazione dei finalisti e dei vincitori di questi ambiti riconoscimenti. Leadership, sviluppo strategico, alta qualità del servizio offerto e sostenibilità sono tra i fattori presi in considerazione per la selezione delle aziende finaliste e per la proclamazione del vincitore.

Great Place to Work assiste le organizzazioni ad individuare, creare e sostenere ambienti di lavoro eccellenti, fondati sullo sviluppo di un elevato livello di fiducia. Ogni anno Great Place To Work analizza e premia le migliori

organizzazioni che presentano ambienti di lavoro eccellenti: l'obiettivo è quello di valutare l’indice di FIDUCIA nell'azienda sia da parte dei collaboratori che da parte dei manager.

Per Nuovenergie, ottenere queste certificazioni, che si aggiungono a quelle già ricevute negli ultimi anni, rappresenta motivo di grande orgoglio, soprattutto considerando le sfide che l'azienda ha affrontato nell'ultimo anno. In particolare, la crisi globale del mercato

energetico, scatenata da conflitti internazionali, ha causato un considerevole aumento dei prezzi delle materie prime, colpendo tutte le società del settore energetico, compresa

Nuovenergie. Nonostante ciò, l'azienda ha adottato una serie di iniziative per mantenere l'alto standard di qualità del servizio offerto.

In quest'anno particolare, Nuovenergie non solo ha affrontato con successo numerose sfide,

ma ha anche ottenuto importanti riconoscimenti, suscitando soddisfazione sia nel management che nei collaboratori. Questi riconoscimenti rappresentano un ulteriore stimolo per l'azienda, incoraggiandola a proseguire sulla strada dell'innovazione nel campo dell'energia, restando sempre alla ricerca di nuove e migliori modalità per essere vicini ai propri collaboratori e clienti, con un impegno costante per la trasparenza, l'eccellenza e la responsabilità.“Abbiamo imparato che le persone sono la nostra risorsa - ha commentato Luca Galetti, Direttore Generale di Nuovenergie – e per questo ascoltiamo costantemente la voce di tutti i collaboratori per comprendere quali siano le loro reali esigenze e aspettative e costruire insieme il nostro futuro. I nostri manager cercano di dare il buon esempio e, quotidianamente, incoraggiamo i collaboratori a sfruttare il proprio potenziale e a superare le aspettative imparando sempre dagli errori in una logica di miglioramento continuo. L’obiettivo nell’agire quotidiano è quello di raggiungere e superare i nostri limiti, elevare i nostri riferimenti,

aumentando costantemente il valore di ciò che facciamo.“

La centralità della persona, sia essa un cliente o un collaboratore, è da sempre tra i valori più

importanti dell’azienda rhodense: per questo Nuovenergie si impegna al mantenimento di un

elevato standard di qualità, affinché i collaboratori, ogni giorno, impieghino tutta la loro energia per poter offrire un servizio eccellente e competente ai quasi 50.000 clienti che l’hanno scelta come fornitore di gas e luce. Questo impegno rispecchia l'importanza che Nuovenergie

attribuisce al benessere e alla soddisfazione di coloro che si affidano a loro.

Insieme, come una grande famiglia, il team di Nuovenergie si fa carico della responsabilità di

offrire un servizio di qualità superiore, dimostrando una passione e una dedizione che vanno ben oltre le aspettative. Questi premi e riconoscimenti confermano il valore inestimabile del lavoro svolto da tutti coloro che compongono l'azienda, alimentando una connessione ancor più profonda tra collaboratori, clienti e l'azienda stessa.

