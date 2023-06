Ingrid e Davide al G7 e G20 dei Giovani

Partiti da San Giacomo delle Segnate, un piccolo paese in provincia di Mantova, e da Milano, lavorano negli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra e rappresentano l'Italia nel G7 e nel G20 dei giovani.

Partiti da San Giacomo delle Segnate, un piccolo paese in provincia di Mantova, e da Milano, lavorano negli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra e rappresentano l'Italia nel G7 e nel G20 dei giovani. È la storia di Ingrid Garosi e Davide Fanciulli che hanno visitato Palazzo Lombardia accompagnati dall'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi. All'incontro presenti anche Giuseppe Brandani e Auro Codifava, sindaco e vicesindaco di San Giacomo delle Segnate.

"Questi due giovani - ha dichiarato l'assessore Beduschi - sono la dimostrazione che l'impegno, lo spirito di sacrificio e la dedizione allo studio possono portare a risultati di altissimo livello, partendo da una capitale con eccellenze della formazione come Milano, capace di offrire le migliori opportunità, ma anche da un Comune mantovano con meno di 1.500 abitanti. È bello vedere fiorire il talento non solo in una metropoli internazionale ma anche in un piccolo borgo rurale, in quella 'provincia' tanto distante".

Ingrid Garosi, mantovana, è la delegata italiana per la track 'Health, Wellbeing and Sport' al Y20, in programma a luglio in India, mentre Davide Fanciulli, milanese, è stato il delegato italiano per la track 'Economic Resilience' al Y7 svoltosi ad aprile in Giappone. Y20 e Y7 sono i gruppi ufficiali di coinvolgimento delle conferenze del G20 e del G7, che riuniscono giovani leader rappresentanti dei Paesi di questi organismi.

I due giovani sono stati selezionati tra centinaia di candidati dalla Young Ambassador Society, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"E' un onore - ha proseguito l'assessore Beduschi - pensare che la Lombardia sia stata e sarà rappresentata da loro in eventi così importanti. Appuntamenti in cui ci si focalizza sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale, della trasformazione digitale all'economia e del futuro del lavoro. Spesso si parla delle ultime generazioni con accezione negativa, Ingrid e Davide sono la dimostrazione di come i giovani possono essere il miglior esempio per guardare al futuro con ottimismo".

