'Dance Factory': compleanno in teatro

L’ormai storica e apprezzata scuola di danza ‘Dance Factory’ di Sedriano compie 20 anni e per l’occasione è pronto un festeggiamento in grande stile. Dalla fondazione nel 2003, la scuola sedrianese è cresciuta e ha ampliato la sua offerta formativa potendo contare oggi su circa 20 classi per 9 diverse discipline. La sua fondatrice, Elisa Garavaglia, aveva lanciato il progetto con “l’obiettivo di offrire un luogo dove poter studiare la tecnica e inseguire i virtuosismi della danza, imparando ad esprimere il proprio corpo in un tutt’uno con le emozioni” e il ventennale successo non può che certificare quanto questo obiettivo sia non solo stato raggiunto, ma anche apprezzato e condiviso. Per celebrare la ricorrenza non poteva mancare, allora, una manifestazione che mettesse in mostra talento e passione: sabato 24 e domenica 25 giugno al teatro ‘Giuditta Pasta’ di Saronno avrà pertanto luogo ‘LEI’, uno spettacolo danzante alla ricerca dell’esplorazione dell’animo femminile e delle divinità greche che guidano la donna nei diversi momenti della vita. ‘LEI’ è la potenziale eroina presente in ogni donna e verrà interpretata da decine di studentesse in un’alternanza di stili. Direttrice del saggio la stessa Elisa, la quale, grazie alla regia di Marco De Meo e alle coreografie preparate dagli insegnanti Lisa Sisa, Paola Agati e Luca Guarino, ha voluto presentare l’evento, ricordando una massima di un poeta americano, T.S. Eliot: “Non desisteremo mai dall’esplorare e la fine di ogni nostro esplorare sarà giungere là dove siamo partiti e conoscere quel luogo la prima volta”. (di Giorgio Gala)

