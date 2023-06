Lezioni e lettura animata per Manzoni

Anche Legnano celebra i 150 anni della morte di Alessandro Manzoni e lo fa con tre appuntamenti nelle due biblioteche cittadine pensati per pubblici di età e preparazione diverse.

Anche Legnano celebra i 150 anni della morte di Alessandro Manzoni e lo fa con tre appuntamenti nelle due biblioteche cittadine pensati per pubblici di età e preparazione diverse. Si comincia giovedì 15 giugno alle 18 nel parco della biblioteca di via Cavour con la prima lezione manzoniana tenuta dal professor Gianni Vacchelli dal titolo “I Promessi sposi oggi, ovvero scrivere un romanzo totale: la rivoluzione manzoniana”. Si continua martedì 20 giugno alle 17.30 alla biblioteca di Mazzafame con “La storia dei Promessi sposi raccontata da Umberto Eco”, lettura animata per bambini a cura della Compagnia teatrale il Salice. Si conclude il 29 giugno alle 18, ancora nel parco della biblioteca di via Cavour, con la seconda lezione del professor Gianni Vacchelli “I Promessi sposi: romanzo della Provvidenza o del male?”. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

