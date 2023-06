Dopo l'avvio con i due appuntamenti di maggio, la diciassettesima edizione di 'Musica in Quota' prosegue, con l'unico concerto al tramonto dell'intera stagione.

Dopo l'avvio con i due appuntamenti di maggio, la diciassettesima edizione di 'Musica in Quota' prosegue, con l'unico concerto al tramonto dell'intera stagione, a Pian d'Arla, in Val Grande. Domenica 18 giugno alle 17, in collaborazione con l'Associazione Cori Piemontesi, si esibirà la formazione corale ArSunàCanta diretta da Valentina Volontè.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!