Domenica 11 giugno 2023 presso la Tenuta La Cantalupa di Cerro Maggiore, si terrà il Picnic "La Donna delle Rose", organizzato da E.VA ODV a partire dalle 11. L'accesso alla Tenuta, immersa nel verde e con tanti animali che la vivono, sarà possibile con una donazione a partire da 15 €, che darà la possibilità di trascorrere una splendida giornata all'aria aperta in una struttura straordinaria. Alle 14 si terrà il premio "La Donna delle Rose", che vedrà protagoniste le eccellenze al femminile del nostro territorio nelle categorie arte, giustizia, cultura, welfare e imprenditoria. Per questa esperienza di completa immersione nella natura è possibile portare con sé la propria coperta e il proprio cestino per il pranzo, oppure acquistare l’esclusivo cestino Pic Nic di Colombo dal 1933 e riscoprire il piacere di mangiare sull'erba, apparecchiando la tavola come una volta.

