Il ‘Monferrato On Stage’, rassegna itinerante dedicata al territorio piemontese, arriva domenica 11 giugno a Moncalvo (AT) con ‘Symphony of rock’, un innovativo e coinvolgente spettacolo che fonde la musica sinfonica con il rock.

Prosegue l’8ª edizione del ‘Monferrato on stage’, la rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato, situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria.

Dopo il successo dell’evento tenutosi il 3 e 4 giugno a Portocomaro (AT), il ‘Monferrato On Stage’ arriva domenica 11 giugno a Moncalvo (AT), presso il centro internazionale per la danza ‘Orsolina28 Art Foundation ‘(Strada Caminata, 28 – ore 22.00), con Orchestra sinfonica di Asti e il chitarrista Andrea Braido che porteranno in scena ‘Symphony of rock’, un innovativo e coinvolgente spettacolo che fonde la musica sinfonica con il rock.

“Una rappresentazione musicale forte, potente ed emozionante, ad oggi inedita in Italia, pensata, creata e organizzata in totale autonomia, con lo spirito pionieristico che contraddistingue ‘Monferrato On Stage’ – dichiara Cristiano Massaia, presidente della Fondazione MOS – per cui, alla buona musica, si aggiunge altra buona musica”.

Pink Floyd, Queen, Deep Purple, Van Halen, Santana sono solo alcuni fra i grandi artisti che vengono interpretati in chiave sinfonica dall’Orchestra Sinfonica di Asti, con oltre 40 musicisti diretti dal M° Silvano Pasini, che si unirà alla chitarra elettrica di Andrea Braido. Gli arrangiamenti dei brani presenti in scaletta sono a cura del M° Silvano Pasini.

“Una grande Orchestra Sinfonica, alcuni fra i più iconici brani rock di tutti i tempi e la strepitosa chitarra di Andrea Braido: potevamo non buttarci anima e corpo in questa splendida avventura?”, dichiara il Presidente della Sinfonica Enrico Bellati. “Dopo mesi di preparativi e scrittura, il debutto ha confermato e anzi anche amplificato tutte le nostre sensazioni su quanto straordinario fosse questo progetto e dove ci stava portando. Come Orchestra Sinfonica di Asti siamo orgogliosi di poter essere parte di questo ambizioso progetto”.

“Siamo orgogliosi di aver presentato uno spettacolo unico – dichiara il M° Silvano Pasini – che ha saputo coinvolgere e condurre il pubblico in un mondo fatto di suoni classici e sonorità Rock che unendosi e fondendosi hanno dato vita ad una nuova ed esplosiva rilettura di alcuni dei più grandi brani di tutti i tempi”.

“Quando la Musica unisce suoni e tradizioni diverse, ciò che ne può scaturire è davvero potente e coinvolgente – afferma il chitarrista Andrea Braido – Del resto la buona musica non può che condividere altra buona musica”.

L’evento è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-symphony-of-rock-645327531017.

