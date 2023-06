Cooperativa Albatros e Azienda Sociale, nell’ambito del progetto Le Navi: 'A beautiful summer', un corso breve di fumetto per ragazzi dai 13 ai 17 anni.

Con il patrocinio del Comune di Magnago, la Cooperativa Albatros e Azienda Sociale, nell’ambito del progetto Le Navi, presentano 'A beautiful summer', un corso breve di fumetto per ragazzi dai 13 ai 17 anni. Il corso gratuito si terrà presso lo spazio Le Navi (ex biblioteca) in via Lambruschini, ogni venerdì dal 23 giugno al 14 luglio dalle 17.45 alle 19.15. Per informazioni ed iscrizioni chiamare il numero 392/3172616.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!