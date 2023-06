L'idroelettrico contro le alluvioni

Gianfranco Pederzolli, Presidente della Federbim: "Le politiche di prevenzione e quelle energetiche devono lavorare sinergicamente: gli invasi di accumulo possono essere sfruttati per l'energia, ma serve manutenzione".

“Concordo con il Ministro Pichetto Fratin riguardo all'importanza di considerare le alluvioni e la siccità come due aspetti correlati. Credo anche che sia fondamentale adottare interventi mirati, come la costruzione di infrastrutture idriche e il ripristino dei bacini esistenti. Quest’ultimi sono spesso colmi di limo e detriti accumulati nel corso degli anni, non sono mai stati adeguatamente puliti dopo le assegnazioni delle concessioni e hanno perso oltre il 30% della loro capacità originaria”, così afferma Gianfranco Pederzolli, Presidente della Federbim, la Federazione Nazionale di Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, e prosegue “sarebbe quindi opportuno promuovere nuove soluzioni tecniche come gli eco-dragaggi, che possono rappresentare un valido complemento alle strategie di gestione delle risorse idriche”. E riprendendo le parole del Ministro riguardo all'importanza dell'idroelettrico aggiunge “l’energia idroelettrica rappresenta un asset di primaria importanza per il nostro Paese. È l'unica risorsa green programmabile ed accumulabile, il che la rende fondamentale per promuovere la transizione verso un futuro energetico più sostenibile. È in linea con questo obbiettivo che abbiamo realizzato il nostro sistema informativo territoriale (SI-BIM) che mappa l'intero sistema idroelettrico italiano. Questo strumento – conclude il Presidente Pederzolli – rappresenta un importante passo avanti nella gestione delle risorse idroelettriche del Paese, consentendo non solo una visione completa e una gestione più efficiente delle infrastrutture esistenti, ma anche ampliando la conoscenza di questo settore dal valore strategico ed energetico non indifferente”.

