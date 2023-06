'Verese van Vlaanderen'

Cittiglio si appresta ad ospitare domenica 18 giugno la Varese Van Vlaanderen, manifestazione non agonistica con la formula della randonnèe e gravel.

Il paese natale di Alfredo Binda, Cittiglio, si appresta ad ospitare domenica 18 giugno la Varese Van Vlaanderen, manifestazione non agonistica con la formula della randonnèe e gravel. È una degli eventi con maggiore particolarità tra quelli amatoriali che darà la possibilità ai partecipanti di pedalale sui ‘muri’ dell’alto Varesotto, alcuni dei quali sono stati inseriti dagli organizzatori per la prima volta nel tracciato ‘stile Fiandre’. Ci sarà la possibilità di partecipazione anche con e-bike e mountain bike con le iscrizioni aperte su www.varesevanvlaanderen.it e la possibilità di iscrizione anche sabato 17 e domenica 18 giugno, fino alle ore 9.

QUESTO IL PROGRAMMA:

Sabato 17 giugno - dalle ore 15 alle ore 20 - e domenica 18 giugno - dalle ore 7.30 alle ore 9 - ritiro pacco gara e iscrizioni presso FeStiAmo Park a Cittiglio.

Domenica 18 giugno partenza libera dalle ore 7:30 alle ore 9 da FeStiAmo Park a Cittiglio.

Percorsi interamente segnalati.

Gravel Percorso chilometri 51

Randonnèe Percorso corto chilometri 57 (11 muri – 2 ristori)) – Percorso medio chilometri 94 (14 muri – 3 ristori) – Percorso lungo chilometri 121 (21 muri – 4 ristori).

Pasta party all’arrivo.

Percorso alternativo di chilometri 50 abbinato al Raduno Nazionale Panathleti Ciclisti. Partenza ore 9.30

Possibilità di visitare il Museo Alfredo Binda.Durante le due giornate sarà possibile visitare una mostra fotografica. Sabato 17 , alle ore 15, gimkana per Giovanissimi Gran Premio Milani Ponteggi Caravate. Per informazioni varesevanvlaanderen [at] gmail [dot] com o cell 328 6453305

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!