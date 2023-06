Grande Nord: "Contrari al consumo di suolo"

Gli esponenti cuggionesi di Grande Nord tornano sul tema della lottizzazione di via Somma in risposta al comunicato dell'Amministrazione: Le argomentazioni deviano dal punto. Noi da sempre contro il consumo di suolo: a riguardo contestammo anche Locati e Polloni".

Gli esponenti cuggionesi di Grande Nord tornano sul tema della lottizzazione di via Somma in risposta al comunicato dell'Amministrazione:

"In questi giorni abbiamo ricevuto nelle nostre abitazioni il periodico ‘Cuggiono informa’: vogliamo soffermarci in alcune brevi riflessioni, in merito all' intervento del Sindaco e dell'Assessore ai lavori pubblici.

L'amministrazione comunale e il "perché di una scelta": è stato riportato integralmente un intervento dell'Amministrazione, già anticipato sui social, di chiarimento relativo alle numerose critiche ricevute per la lottizzazione di via Somma, senza domandarsi però i motivi di tali contestazioni. Forse perché ora il cittadino non accetta più le ‘manovre di palazzo’ senza i dovuti approfondimenti, informazione e coinvolgimento; poi ci meravigliamo della diserzione al voto dei cittadini e della relativa esigua rappresentanza dei Sindaci. Magari perché è anche inopportuno aprire un nuovo fronte nell'area industriale in uno spazio interamente agricolo. Probabilmente perché è quantomeno singolare come si è giunti alla formulazione di tale proposta, forse perché l'unica argomentazione portata dall'Amministrazione è relativa all'incremento del numero di occupati: di quante unità parliamo? Queste domande e altre sono state oggetto di un'interrogazione del 19 marzo, a cui l'Amministrazione purtroppo non ha dato ancora risposta come consuetudine, nei tempi stabiliti dallo Statuto.

È stato fatto inoltre, con eccesso di vanagloria, un excursus della posizione assunta da Cuggiono Democratica sui piani regolatori, oggi Pgt, dimenticando il ruolo della allora Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Per chiarezza molti ricorderanno che la Lega, dopo varie vicissitudini, nel 2010 era uscita dalla maggioranza Locati in particolare perché non condivideva la forte spinta del consumo di suolo e, con coerenza, ha votato contro il Pgt in Consiglio comunale, sia nel mandato Locati che Polloni".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!