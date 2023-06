Kickboxing mondiale: sul ring anche Elisabetta Canalis

Sabato 24 giugno, alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (alle porte di Torino), avrà luogo The Night of Kick and Punch 14. Sul ring i contendenti per il titolo mondiale dei pesi gallo e anche Elisabetta Canalis.

Sabato 24 giugno, alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (alle porte di Torino), avrà luogo The Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition, l’evento dell’anno nel settore della kickboxing. È organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte e con la Reggia di Venaria. Le federazioni di riferimento sono la Federkombat-Lega Pro Italia e la Wako-Pro, la più importante sigla di kickboxing a livello globale. Presenteranno l’evento, la popolare influencer Alice De Bortoli e Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia (“Che i guerrieri entrino nell’arena” è la frase che lo contraddistingue).

Nel clou della manifestazione, il campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro Luca Cecchetti (58 vittorie, 5 sconfitte) difenderà per la prima volta il titolo contro il fuoriclasse francese Franck Giovanni Gross sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate. “Questo incontro avrebbe dovuto svolgersi in Francia – spiega Angelo Valente – ma volevo assolutamente organizzarlo io in Italia e ci sono riuscito. Franck Gross è un veterano ed è anche difficile da inquadrare perché combatte in modo sporco, ma Luca Cecchetti è un campione vero e riesce sempre a trovare il modo per prevalere sull’avversario. Sarà un grande match”.

Luca Cecchetti ha vinto il titolo Wako-Pro il 18 giugno 2022 alla Reggia di Venaria battendo in 4 riprese il talentuoso moldavo/bielorusso Maksim Kazacu dopo aver vissuto un momento drammatico nel corso del secondo round: Kazacu gli ha procurato un taglio sotto l’occhio destro con una testata e gli ha fatto assaggiare il tappeto con un preciso diretto destro alla mascella. Dimostrando di possedere la forza di carattere dei fuoriclasse, Luca Cecchetti ha assalito Kazacu procurandogli un infortunio ad un braccio con dei calci precisi e potenti e Kazacu ha deciso di abbandonare. Sulla carta Franck Giovanni Gross dovrebbe essere un avversario difficile quanto Kazacu.

“Sono pronto per affrontare Franck Giovanni Gross – commenta Luca Cecchetti - che è un veterano di mille battaglie ad alto livello. È diventato campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro, Iska e del prestigioso circuito olandese Enfusion. Ha un record di 79 vittorie, 10 sconfitte e 1 pari. Sarà un avversario difficile anche perché non sferra pugni e calci con tecnica impeccabile. Anzi, va spesso all’arrembaggio e capita che magari colpisca involontariamente l’avversario con il gomito (e questo è proibito nello stile K-1). Tutto questo non è un problema per me. Sono abituato ad allenarmi sempre come se dovessi difendere il titolo mondiale. L’ho fatto anche stavolta e sono al top della forma. Da quando sono diventato campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro ho sostenuto e vinto tre combattimenti: due sulla distanza delle 3 riprese senza alcun titolo in palio e l’ultimo sulla distanza delle 5 riprese per la nuova cintura dei pesi gallo del circuito The Art of Fighting. Avrei voluto difendere il titolo Wako-Pro ma non è stato possibile per una serie di motivi e piuttosto che rimanere inattivo ho preferito salire sul ring tre volte contro avversari di valore. Il 19 novembre 2022, a TAF 2, al PalaMeda ho battuto Hamada Azmani. Il 4 febbraio 2023, alla Night of Kick and Punch 13 al palasport di Rozzano ho sconfitto Daniel Bozso. Il 20 maggio scorso, a TAF 3, all’arena di Monza, ho vinto prima del limite contro il campione di Spagna Dostin Ortiz.”

Nel combattimento più mediatico della serata, il 24 giugno alla Reggia di Venaria, Elisabetta Canalis sfiderà Angelica Donati sulla distanza delle 3 riprese da un minuto e mezzo ciascuna con le regole dello stile kick light: pugni dalla cintura in su, calci a tutto il corpo, ma senza affondare i colpi a potenza piena perché il knock out non è previsto.

Inoltre, Tommaso Pantarotto sfiderà Nasser Boungab per il vacante titolo intercontinentale dei pesi superwelter (69,100 kg) della Wako-Pro sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti con le regole dello stile K-1. Simone Buratti e Shakib El Kadimi si contenderanno il vacante titolo italiano dello stile low kick (pugni dalla cintura in su come nel pugilato, calci a tutto il corpo a potenza piena) sulla distanza delle 4 riprese da 3 minuti ciascuna. Il limite di peso è di 64,500 kg. In programma altri sei combattimenti, tra i quali spicca quello dell’ex campione del mondo dei pesi superwelter Wako-Pro Georgian Cimpeanu, (47 vittorie, 5 sconfitte e 1 pari ) contro il greco Nicolaus Panou. Combatteranno sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1.

Anche quest’anno The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition sarà ospitata all’interno della bellissima Citroniera della Reggia di Venaria. La Citroniera è stata progettata dal celebre architetto italiano Filippo Juvarra e costruita tra il 1722 ed il 1727 ed è lunga 148 metri, larga 14, alta 16 ed è illuminata sul lato sud da grandi finestre. Insomma, una grande location per un grande evento sportivo. Per informazioni, telefonare al 391-4124452.

