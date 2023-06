Campus ProCiv

È con il sorriso sulle labbra che i ragazzi delle classi quinte elementari di Cornaredo hanno archiviato il Campus organizzato per loro dalla Protezione Civile.

In tutto erano una trentina. Con la voglia di regalarsi un'esperienza particolare in una mano e apprendere esperienze altamente formative nell'altra. È con il sorriso sulle labbra che i ragazzi delle classi quinte elementari di Cornaredo hanno archiviato il Campus organizzato per loro dalla Protezione Civile. "In questi giorni - spiega la stessa Pro.Civ in una nota - si sono cimentati in varie attività legate ai quattro elementi, acqua, aria, terra e fuoco e queste attività gli hanno permesso di lavorare in squadra divertendosi e imparando le buone pratiche di Protezione Civile. Ringraziamo i ragazzi che hanno deciso di passare con noi questo weekend con una notte in tenda sotto la pioggia". All'iniziativa hanno contribuito anche i Gruppi di Protezione Civile di Busto Garolfo e Vittuone e il Gruppo cinofilo Cinisellese.

