La grande musica a San Vito

La grande musica a Somma Lombardo, e per la chiesa di San Vito un grandissimo ospite: Marcello Pennuto. L’associazione ‘Amici della Chiesa di San Vito’, in collaborazione con la Parrocchia Santa Agnese e col patrocinio della Città di Somma Lombardo organizza per il tre giugno, alle ore 21:00, un concerto di musica classica che spazierà da Bach a Mozart, passando da Beethoven, Schubert e Chopin.

Nonostante i lavori in corso presso la chiesa, che interessano gli affreschi che ricoprono gran parte delle pareti e soffitti, l'esecuzione dei brani sarà preceduta da una guida all'ascolto, e seguiranno i seguenti brani:

Prima parte

• J.S.Bach Toccata in re min. BWV 911 (prima parte);

• W.A.Mozart Fantasia in do min. K 475;

• L.van Beethoven Sonata in do diesi s min. op. 27 n. 2 ‘Al chiaro di luna’;

Seconda parte:

• F.Schubert Improvviso in la b mn op. 90 n. 4;

• F.Chopin Polacca n. 2 in mi b min op. 26;

• Valzer in do diesis min, op 64 n. 2;

• Andante spianato e grande polacca brillante op. 22.

