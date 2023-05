Robecco... 'IN SCENA!'

Il 27 maggio apre ‘IN SCENA!’ a Robecco sul Naviglio: installazione multidisciplinare e collettiva. Un progetto selezionato dall'impresa sociale ‘Con i Bambini’ nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Apre ‘IN SCENA!’, l'installazione multi-disciplinare, multi-sensoriale e modulare, realizzata interamente da ragazzi dai 10 ai 16 anni, in cui lo spettatore si ritroverà protagonista dell’opera stessa, a Robecco sul Naviglio, il 27 Maggio presso la biblioteca comunale, in Via Dante n. 21. La mostra, visitabile fino al 3 Giugno, è il risultato di un ricco laboratorio, articolato tra fotografia, video arte, disegno, scrittura, creazione artistica e scientifica, avviato lo scorso inverno e realizzato nell’ambito di progetto ‘Superkalifragilisti’, con la proposta formativa gratuita promossa da Cooperativa Lule Onlus, Comune di Robecco sul Naviglio, IC Carlo Fontana e Fare Famiglia Onlus, rete territoriale del progetto ‘Super(Kali)Fragilisti’, progetto selezionato da Impresa Sociale ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per le ragazze e i ragazzi di Robecco sul Naviglio (e comuni limitrofi).

Il programma del vernissage del 27 maggio propone alle ore 15:30 una conferenza stampa, in cui saranno invitate le Istituzioni Comunali di Robecco sul Naviglio, addetti ed enti per l'istruzione. Alle ore 16:00 entreremo ‘IN SCENA!’ per esplorare l'incontro tra arte e scienza, ad opera dei ragazzi partecipanti al laboratorio.

Inoltre, ‘IN SCENA!’ riserva al pubblico contenuti extra e speciali, visitabili dal 29 maggio al 1 giugno, dalle ore 15:00 alle 17:00. ‘IN SCENA!’ a Robecco sul Naviglio presso la biblioteca comunale, in Via Dante n. 21. Dal 27 maggio al 3 giugno 2023 - Ingresso gratuito.

