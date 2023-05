'Il Volo in libreria'

Il prossimo 27 maggio una giornata intera dedicata alle grandi firme dell'editoria aviatoria. 'Ci mettiamo la firma' vedrà protagonisti, per un firmacopie, diversi autori in tre distinti appuntamenti.

Sarà un Città vestita a festa quella che si presenterà a Sesto Calende il prossimo Sabato 27 Maggio 2023. I cimeli della storia della SIAI Marchetti tra le vetrine dei negozi, una Mostra dedicata ai 100 anni dell’Aeronautica presso la sala della Pro Sesto Calende e bacheche a tema lungo la passeggiata in riva al fiume.

L’evento clou sarà presso l’Accademy Training ‘Alessandro Marchetti’ di Leonardo Elicotteri che si offrirà alla curiosità delle persone in un Open Day. Una opportunità concessa a pochi e sono tante quelle che non hanno trovato posto cercando di accreditarsi tramite i predisposti moduli On Line.

Viene invece offerta, senza alcun limite e necessità di prenotazione, la possibilità presso la Libreria UBIK di Piazza Garibaldi 22 a Sesto Calende di incontrare autorevoli firme della editoria aeronautica. Nel contesto della rassegna di Firmacopie ‘Ci mettiamo la firma’ si è scelto di riservare, lungo la giornata, ben tre appuntamenti.

Il debutto spetterà a Luca Granella, alle 10:30, con la presentazione di un’opera unica nel suo genere: il primo ‘Annuario Italiano sul Mondo dell’Elisoccorso’. ITALIAN HEMS BOOK dedica la dovuta attenzione ad un settore o meglio ad un servizio indispensabile per la tutela della vita dei cittadini che riscuote sempre più attenzione da parte dei media e degli appassionati. L’opportunità sarà anche quella di conoscere uno scrittore e storico dell’aviazione che ha pubblicato per le più prestigiose case editrici in campo aeronautico nonché firma di autorevoli articoli sugli storici magazine di aviazione quali JP4 ed Aerofan.

A seguire nel pomeriggio, alle 15:00, Alberto Grampa (accompagnato dal suo editore Paolo Miana de Gli Archivi Ritrovati) che ancora una volta ha voluto stupire tutti con la sua nuova ricerca storico-aviatoria. Sarà presente con una autentica anteprima al debutto: ‘Il volo a Sesto Calende, dalle origini allo scoppio del secondo conflitto mondiale’. Un vero e proprio diario storico-aviatorio dedicato a Sesto Calende, alla sua gente e alle sue aziende (la Savoia S.I.A.I. Marchetti in primis). Un libro che esamina e racconta in modo cronologico e dettagliato una storia che inizia con i primi esperimenti d’aviazione e voli su Sesto Calende per concludersi con lo scoppio del Secondo Conflitto Mondiale.

La chiusura di questa intensa giornata spetterà, alle ore 17:00, a ben tre firme (Massimo Dominelli, Domenico Binda e Giuseppe Lapenta) che si sono dedicati, tramite due distinte opere, a due celebri supersonici civili: il Concorde ed il Tupolev Tu-144. Il primo ancora oggi si vanta di essere il solo volume interamente in lingua italiana sul supersonico civile anglo-francese. Il racconto di un incredibile salto tecnologico che rivoluzionò, nel contempo, l’industria del trasporto aereo mondiale.

Singolare il secondo volume dedicato alla storia, lo sviluppo e l'impiego del Tupolev Tu-144, l'aeroplano supersonico civile sovietico. Ed è bastato poco per soprannominarlo Concordsky in quanto troppe erano le similitudini (nella realtà più immaginarie che reali) con il celebre Concorde. Non ci rimane, quindi, di vederci in libreria, all’UBIK di Piazza Garibaldi, per un ‘tuffo’ nella editoria aeronautica.

