Alunni, robot... e felicità

Tra venerdì e sabato ha fatto visita a Magenta il 'Laboratorio di Robotica' dell'Università Bicocca, coinvolgendo in diversi progetti alunni di elementari e medie.

Venerdi 19 e sabato 20 maggio presso la Sala Consiliare di Magenta ha fatto tappa il ‘Laboratorio di Robotica per le Scienze Cognitive e Sociali’ (RobotiCSS Lab) del Dipartimento per le Scienze Umane per la Formazione ‘R. Massa’ dell’Università degli Sudi di Milano – Bicocca, che con l’Associazione Yunik ha coinvolto decine di classi del territorio, in una nuova proposta del calendario di Urbanamente.

“Abbiamo contribuito volentieri all’ospitalità di questo convegno che ha visto la partecipazione degli alunni di alcune classi delle scuole di Magenta e dei Comuni della zona – ha commentato Giampiero Chiodini, assessore all’Istruzione del Comune di Magenta – e a sostenere quella parte scientifica della conoscenza che oggi non può e non deve essere trascurata”.

Al progetto hanno aderito docenti sia di scuola primaria che secondaria di I grado che hanno seguito una specifica formazione con l’Università Bicocca prima di continuare il progetto nelle proprie classi. “Durante l’attività gli alunni, come etologi alle prese con una nuova e misteriosa creatura, hanno osservato e studiato il comportamento di Coderbot (un piccolo robot già programmato) imparando in modo pratico e coinvolgente come funziona il metodo scientifico”, ha spiegato Miriam Arengi, insegnante di classe quarta e referente del progetto alla Santa Caterina.

Il DS dell’IC Carlo Fontana, Davide Basano, ha apprezzato molto e ha focalizzato l’attenzione dei presenti sulla falsa convinzione che spesso abbiamo riguardo alla modalità di costruire la conoscenza: “I nostri ragazzi ci ricordano che il sapere non è frutto di una trasmissione di conoscenze ma piuttosto di una costruzione che passa attraverso esperienze e collaborazione”.

I piccoli hanno saputo esporre con efficacia, padronanza e simpatia il percorso, facendo riferimento ai ppt che hanno realizzato a scuola e trasferito sui tablet. Sicuramente emozionati per la presenza dei genitori, dei professori universitari e dei loro insegnanti e dirigenti.

I convegni hanno simulato un momento centrale della ricerca, ossia le conferenze tra esperti, dove scienziati di tutto il mondo si raccolgono per condividere i risultati dei loro lavori. Gli studenti e le studentesse delle classi hanno fatto lo stesso, condividendo con i loro coetanei e le loro coetanee la conoscenza acquisita in mesi di osservazioni ed esperimenti.

Hanno aderito al progetto la Scuola Primaria Santa Caterina, la Scuola Secondaria di primo grado '4 giugno 1859' plesso di Pontevecchio, la Scuola Primaria Giovanni XXIII e docenti e alunni delle scuole di Lainate, Cuggiono e Bernate Ticino. Il progetto è una delle risposte al ‘Bando MIUR per progetti di Divulgazione della Cultura Scientifica – Decreto Direttoriale n. 1662 del 22.10.2020’ promosso dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca.

