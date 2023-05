Neutalia, archiviate le accuse

Il provvedimento riporta come le indagini disposte abbiano accertato come non vi siano state irregolarità nel corso di ogni livello della procedura avviata da Neutalia. Pertanto, il procedimento penale aperto contro ignoti è stato archiviato.

Neutalia, la società benefit e pubblica che opera nel settore dei rifiuti e gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Busto Arsizio (VA) in località Borsano rende noto che il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio su proposta del sostituto procuratore della Repubblica ha disposto l’archiviazione in ordine al procedimento penale contro ignoti, scaturito in seguito a una querela sporta per una presunta irregolarità di una procedura di selezione del personale.

Il provvedimento riporta come le indagini disposte abbiano accertato come non vi siano state irregolarità nel corso di ogni livello della procedura avviata da Neutalia. Pertanto, il procedimento penale aperto contro ignoti è stato archiviato.

La vicenda è da considerarsi pertanto chiusa.

