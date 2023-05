Pregiudicato forza l'alt: catturato

L'uomo è stato catturato nella sera del 5 maggio dopo aver forzato un posto di blocco della Polizia Locale ed essersi dato alla fuga insieme al complice avendo abbandonato lo scooter rubato su cui viaggiavano.

Nella serata di mercoledì 3 maggio, in occasione delle attività straordinarie connesse al progetto "Stazione sicure" mirato a rafforzare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie, nei pressi della stazione Nord, una pattuglia della Polizia locale intimava l’alt a uno scooter - poi risultato rubato - con a bordo due soggetti, uno dei quali sprovvisto di casco.

Il conducente non si fermava e si dava alla fuga.

Inseguiti dalla pattuglia della polizia locale, abbandonavano lo scooter continuando a fuggire a piedi. Successivamente uno dei due soggetti veniva fermato e bloccato in piazzale Alcide De Gasperi.

In seguito ad accertamento effettuato presso il Commissariato di P.S., si apprendeva che sul nominativo di M. A. risultava una serie di alias gravati da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, nonchè destinatario di un ordine di cattura.

Il soggetto veniva denunciato per il reato di ricettazione poichè il veicolo risultava rubato e per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri poiché durante le procedure per l’identificazione avrebbe dichiarato un falso nome.

La persona veniva portata in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria di Busto Arsizio dovendo scontare la pena della reclusione di anni 10 giorni 20 e dell’arresto di mesi 8 e giorni 20.

