Mercoledì 24, presso la Sala Ratti di Legnano, verrà proiettato il documentario di Giuseppe Bertuccio d'Angelo girato sulla Ocean Vikings. Seguirà un dibattito aperto alla presenza del sindaco Radice.

Si conclude mercoledì 24 maggio in sala Ratti ‘SAI che…?’, il programma di eventi organizzati nei quattro Comuni (Legnano, Canegrate, Villa Cortese e Rescaldina) che hanno dato vita sul territorio al Sistema Accoglienza Integrazione (SAI). Alle 20:30 Serena Banfi, coordinatrice accoglienza migranti Alto Milanese della Fondazione Padri Somaschi Onlus introdurrà la visione di ‘La rotta migratoria più letale al mondo’, il documentario di Giuseppe Bertuccio D’Angelo girato a bordo della Ocean Viking nell’aprile 2021 nell’attraversamento del Mediterraneo fra Libia e Italia. Alla proiezione del reportage seguirà un dibattito alla presenza del sindaco Lorenzo Radice, dell’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei, di rappresentanti di Cooperativa Intrecci (il soggetto che insieme con Fondazione Somaschi gestisce sul territorio il SAI) e di SOS Mediterranee. Per l’occasione sarà allestita in sala Ratti la mostra fotografica ‘SAI che… ?’, realizzata con scatti e testimonianze di operatori, ospiti e volontari, che ripercorreranno le storie incontrate e i traguardi raggiunti dal 2016 a oggi. Per il resto della settimana gli scatti della mostra saranno negli spazi dell’ufficio Anagrafe e Stato civile di via Gilardelli, 21.

