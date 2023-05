Provaccia e Palio: viabilità modificata

Per i due appuntamenti principali del Palio di Legnano saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità ordinaria della Città.

Venerdì 26 e domenica 28 maggio, in occasione della disputa della Provaccia e del Palio, sosta e circolazione dei veicoli conosceranno diverse variazioni in prossimità dello stadio Mari e delle zone della città interessate dal passaggio del corteo storico.

Il 26 maggio, dalle 18 alla mezzanotte, è istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata nelle strade prossime allo stadio Mari: via Pisacane (nel tratto compreso tra via Como e via XX Settembre), via Palermo, via Puccini, via Ferrara, via Bellini, via Piacenza e via Como. Sabato 27 maggio sarà vietata la circolazione in via Pisacane nel tratto fra via Como e via Palermo.

Domenica 28 maggio sarà istituito il divieto di sosta dalle 7:30 in tutte le vie interessate dal corteo storico, quindi da Piazza Carroccio allo stadio Mari, e l’area di ammassamento delle contrade, compresa fra Piazza Carroccio, via Milano, via Santa Caterina, il Sempione e viale Gorizia. I divieti alla circolazione cominceranno alle 9:00 e (sino alla mezzanotte) nelle strade dei manieri di contrada e nelle vie a ridosso dello stadio (Pisacane, Piacenza, Bellini, Ferrara, Palermo e Puccini). Dalle 12:00 alle 19:00 il divieto di circolazione interesserà tutte le strade percorse dal corteo storico, l’area di ammassamento delle contrade e le vie di accesso a queste due zone.

I parcheggi per la sosta dei veicoli che si potranno utilizzare per seguire la sfilata e il palio ippico sono: centro commerciale Cantoni, via Matteotti, piazza Mercato, piazza I Maggio, via Colombo, parcheggio Agenzia delle Entrate (via Pisa). Il parcheggio di via Gaeta sarà sempre accessibile in ingresso, l’uscita sarà possibile da via Liberazione dopo la conclusione del corteo storico.

