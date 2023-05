La gestione del dolore cronico

La Casa di Comunità di Saronno ha organizzato, presso il Comune di Cislago, una serata (ad ingresso gratuito) dal tema “Dolore Cronico: approccio terapeutico ed educazionale”, che si terrà il 25 maggio alle 20.30.

La Casa di Comunità di Saronno ha organizzato, presso il Comune di Cislago, una serata (ad ingresso gratuito) dal tema “Dolore Cronico: approccio terapeutico ed educazionale”, che si terrà il 25 maggio alle 20.30. Ad accogliere la popolazione interessata, sarà la Sala Convegni “Itala e Agnese Isacchi” – Villa Isacchi in Via Magenta 128 a Cislago.

Un appuntamento dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute in collaborazione con LILT, Associazione Provinciale di Varese e con il patrocinio del Comune di Cislago, che fornirà un approccio a 360° sul tema, in occasione del quale i professionisti affronteranno l’argomento tramite un’angolatura multidisciplinare. In Europa circa il 18% della popolazione è affetta da dolore cronico moderato o grave; quest’ultimo è spesso causa di compromissione funzionale e disabilità, disagio psicologico e privazione del sonno. Quasi l’80% della popolazione che ne è affetta, riferisce che il dolore cronico sconvolge le attività di vita quotidiana e influenza negativamente i rapporti interpersonali, con notevoli costi economici. La gestione efficace del dolore cronico o persistente, di differente natura, non può prescindere da un approccio olistico multiprofessionale e multidisciplinare in collaborazione con i pazienti e le loro famiglie, prevedendo uno schema terapeutico multimodale che comprenda interventi farmacologici e non farmacologici. La Casa di Comunità può essere uno strumento in grado di integrare, al meglio, tutte le competenze e le risorse territoriali necessarie per rispondere a questo importante bisogno di salute, promuovendo una migliore qualità della vita, se possibile in ambito domiciliare e comunque tramite servizi di prossimità. L’incontro inizierà con i saluti del sindaco di Cislago Stefano Calegari e del Direttore Socio Sanitario dell’ASST Valle Olona dottor Marino Dell’Acqua. Il professor Ivanoe Pellerin, specialista di Terapia del dolore e cure palliative e Presidente della LILT sezione varesina, fornirà un quadro generale del dolore, dalla sua definizione alle diverse manifestazioni e gli approcci terapeutici. L’Infermiere di Famiglia e di Comunità, dottoressa Alessia Plaia e il Medico di Medicina Generale, dottor Enrico Alberti, metteranno in evidenza il loro ruolo nella gestione del dolore nella vita quotidiana. Non da ultimo, verrà presentata l’importanza nell’offrire un supporto psicologico alle persone che soffrono di dolore cronico da parte della Dr.ssa Pietrafuso, Psicologa del Servizio Fragilità della Casa di Comunità di Saronno. Il moderatore dell’incontro sarà la dottoressa Claudia Stucchi, psicologa referente delle attività consultoriali della Casa di Comunità di Saronno. La dottoressa Roberta Tagliasacchi, Direttore Medico P.O. Saronno e il Dr. Luca Maffei, Direttore del Distretto di Saronno, concluderanno l’incontro presentando le attività in essere e le prospettive per un lavoro sinergico ed integrato. “Gli eventi organizzati periodicamente dalle Case di Comunità sono uno strumento utile tramite il quale arrivare non solo alla popolazione in generale ma anche, nello specifico, a tutti quei soggetti che necessitano di informazioni professionali, puntuali e precise e che, molto spesso, non sanno a chi rivolgersi”, sostiene il Dott. Dell’Acqua, Direttore Socio Sanitario ASST Valle Olona, “Riteniamo che la predisposizione di happening sul territorio abbiano un’importanza strategica non soltanto a livello aziendale, ma anche in ambito socio-sanitario e auspichiamo che la risposta della popolazione sia oltremodo attiva”. Questa serata sarà l’occasione per conoscere l’organizzazione e i servizi attivi della Casa di Comunità del Distretto di Saronno ed i progetti che verranno sviluppati nei prossimi mesi presso il Comune di Cislago in collaborazione con i Medici di Medicina Generale.

