Morimondo... più cercato sul web

È Morimondo il borgo d’Italia più cercato sul web. Secondo l’ultima Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d’Italia, che si è svolta il mese scorso a Sambuco in Sicilia, Morimondo risulta il borgo con il maggior numero di visualizzazioni, ciò significa che è molto ricercato su Internet. Nel 2021, Morimondo è salito per la prima volta sul podio e negli ultimi anni ha invece conquistato la vetta. Oggi, a Morimondo si viene essenzialmente per visitare la sua abbazia. Ma non solo. L’affascinante borgo è meta di cicloturisti che percorrono i tanti sentieri disponibili: la ciclabile che costeggia il Naviglio di Bereguardo da Abbiategrasso a Bereguardo e da Abbiategrasso alla darsena di Milano, il Sentiero del Giubileo, il Sentiero delle Cinque Chiese che collega Morimondo a Besate. Frequentato soprattutto la domenica dai milanesi, Morimondo è un’oasi verde nel cuore di una delle aree più industrializzate d’Italia. Un risultato che soddisfa le poche migliaia di abitanti del borgo, perché ciò significa che nell’ultimo decennio si è lavorato bene e in questa direzione, quella di valorizzare l’offerta turistica del paese e creare strutture in grado di esaudire le richieste dei visitatori che ogni fine settimana a migliaia raggiungono Morimondo.

MORIMONDO: BORGO PIU' CERCATO SUL WEB



