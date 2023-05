Pedibus al Galilei

Inaugurato il Pedibus dell’istituto comprensivo Galilei di Busto Arsizio: ad accompagnare i bambini diretti alla scuola Ada Negri gli assessori Salvatore Loschiavo e Daniela Cinzia Cerana e il dirigente scolastico Massimo Valentino.

