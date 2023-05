Un altro interessante evento pensato per la popolazione quello promosso dalla Casa di Comunità di Busto Arsizio e patrocinato dal Comune venerdì 19 maggio, alle 17.30. Tema dell’appuntamento, a ingresso gratuito, sarà “Nutrirsi bene, per vivere meglio”.

In base all'ultimo rapporto disponibile pubblicato dall'Ufficio regionale europeo dell'OMS, i tassi di sovrappeso e obesità hanno raggiunto, lo scorso anno, vere e proprie proporzioni pandemiche in Europa. E sebbene non siano attualmente a disposizione insight specifici relativi alla popolazione italiana, ciò che emerge dallo studio globale merita una specifica attenzione: il 59% degli adulti, oltre a quasi 1 bambino su 3, di cui 29% maschi e 27% femmine, sono affetti da obesità. O comunque si trovano in una condizione di sovrappeso.

Ecco perché l’appuntamento in programma diventa uno strumento utilissimo, per la popolazione, per comprendere al meglio alcuni punti fondamentali: l’importanza di una corretta alimentazione e di uno stile di vita sano. Ciò perché sovrappeso e obesità non sono solo condizioni “estetiche”, ma cause di numerose malattie e comportano gravi problemi, sia per la salute fisica che per quella psicologica.

Senza contare, poi, l’impatto enorme sul Sistema Sanitario Nazionale. Durante l’appuntamento verranno illustrate le strategie più efficaci per contrastare le patologie correlate ad un’alimentazione scorretta, cercando di trasmettere quelle che sono le indicazioni più semplici (e scientificamente validate) per stare in salute, sfatando infine i miti delle diete di moda. L’iniziativa si colloca all’interno del programma di incontri di prevenzione e promozione della salute della Casa di Comunità di Busto Arsizio diretta dalla dott.ssa Antonella Scampini e Coordinata dalla dott.ssa Antonella Palmiere coadiuvati dall’infermiere di famiglia e comunità dottoressa Maria Scaccia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Coordinatore degli Incontri dr.ssa Maria Scaccia – mail: maria [dot] scaccia [at] asst-valleolona [dot] it – DAPSS Polo Territoriale

