Lega: perplessità sulla convenzione

La vede come una mossa errata e non ne fa mistero. La Lega di Nerviano prende di nuovo di mira la convenzione che il Comune ha deciso di stringere con Pogliano per la creazione del Comando Unico di Polizia locale. Niente no a prescindere, assicura il partito che in consiglio comunale siede sui banchi dell'opposizione, ma una perplessità figlia di una serie di motivazioni. "Ci chiediamo - spiega la Lega in una nota - come sia nata l'idea di condividere un fondamentale servizio come quello della pubblica sicurezza locale del Comune di Nerviano con circa 17 mila abitanti e del confinante Comune di Pogliano con circa ottomila". Il no della Lega nasce dal fatto che "I due Comuni, seppur confinanti, differiscono in maniera trasversale per esigenze , dinamiche e , soprattutto, per territorio e abitanti , due realtà non assimilabili e quindi ancor meno idonee per l'accorpamento delle forze di Polizia Locale". Esistono situazioni, prosegue la Lega, dove convenzioni di questo tipo hanno senso perché "i comuni hanno parametri simili". L'esempio portato è il sodalizio tra Canegrate e San Giorgio su Legnano. Meglio sarebbe, ad avviso della Lega, un'eventuale intesa con Parabiago. "Ma questa comunanza di parametri - si legge - non è ravvisabile tra il nostro paese e la limitrofa Pogliano che tra l'altro, in qualità di paese più piccolo, andrà a beneficiare della sede del Comando di Polizia Locale direttamente sul proprio territorio". Le critiche leghiste riguardano però anche il metodo con cui, a loro avviso, la giunta retta dal sindaco Daniela Colombo avrebbe gestito l'intero discorso: "Senza dare corso a periodi di "prova" come fatto da altri comuni - prosegue la nota - il 26 aprile si è arrivati direttamente alla discussione in commissione consiliare con successiva votazione della convenzione in oggetto che alla fine non si è nemmeno potuta votare in quanto, il giorno precedente, era pervenuta una richiesta di sospensione della commissione direttamente da parte dei rappresentanti sindacali della Polizia Locale". La Lega parla quindi di convenzione "impacchettata e finita". E se pure, come è stato rilevato, il numero dei controlli effettuati dalla Polizia Locale nervianese abbia subito una flessione l'ultimo anno, ciò, precisa la Lega, è da addebitare a "chi determina gli obiettivi e amministra oltre, magari , anche a una forte disciplina dei propri abitanti".

