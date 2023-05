'Amadeus', gran successo Gallarate

In basilica un concerto con la Messa dell’Incoronazione dedicata alla fondatrice dell’azienda Fiamma

Un grande concerto dedicato a Norma Paparotto Pozzi, fondatrice del gruppo industriale Fiamma – celebre brand di accessori dedicati ai veicoli ricreazionali ben noto a tutti gli appassionati di vacanze all’aria aperta – si è tenuto nella serata di sabato 13 maggio alle ore 21 in Basilica S.Maria Assunta a Gallarate, alla presenza della famiglia Pozzi, alle autorità civili e religiose locali, al personale dell’azienda e a tutta la cittadinanza che ha reso omaggio alla nota imprenditrice recentemente scomparsa.

Fiamma, azienda leader del settore RV che consta di impianti produttivi sul territorio oltre che sedi internazionali in Germania, Inghilterra, Stati Uniti e Asia, è stata fondata da Arnaldo e Norma Pozzi nel lontano 1945 e garantisce lavoro oggi a diverse centinaia di persone. Dopo la prematura scomparsa del marito, Norma ha sempre saputo tenere le redini dell’azienda rimanendo un punto di riferimento per tutti, anche quando i figli Carlo e Costantino l’hanno gestita per anni per poi affidarla alla terza generazione che oggi la amministra secondo i canoni di un gruppo industriale moderno.

“Un esempio di come il patrimonio industriale italiano possa essere crescere costantemente nel tempo diventando un fondamentale punto di riferimento per la comunità locale” ha sottolineato Maurizio Colombo, sindaco di Cardano al Campo, intervenuto insieme all’assessore Sandro Rech in rappresentanza del Comune di Gallarate, per ringraziare il costante impegno della famiglia Pozzi per il territorio, testimoniato anche dall’aver offerto un grande evento di arte e cultura alla cittadinanza.

Il concerto è stato in effetti un momento che tutti i presenti ricorderanno nel tempo, sia per l’affetto verso la signora Norma, sia per l’altissima qualità esecutiva espressa dall’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus diretti dal maestro Marco Raimondi con la partecipazione del soprano Claire Nesti, del mezzosoprano Jae Hee Kim, del tenore Filippo Pina Castiglioni, del baritono Gastone di Paola e dell’organista Enrico Raimondi.

“Mozart è stato un musicista geniale, che ha saputo cambiare le regole del gioco, un po' come Norma Pozzi, che ho avuto l’onore di conoscere personalmente e che con il suo coraggio e la sua dedizione ha saputo far prosperare un’azienda in tempi certamente non facili” ha commentato il maestro Raimondi introducendo il concerto che ha visto l’esecuzione di alcune sonate da chiesa per organo e orchestra, del Laudate Dominum KV339, del Te Deum KV141 e della celebre Messa dell’Incoronazione KV317.

Il Concerto era inserito nella stagione ‘Itinerari Musicali’ sostenuta da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione Comunitaria Ticino Olona oltre ad essere patrocinata da Fondazione del Varesotto per il Territorio, l’Ambiente e la Coesione Sociale, Fondazione Minoprio e dall’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese.

Il prossimo concerto della stagione è previsto il prossimo 20 Maggio 2023 alle ore 21, questa volta a Monza presso la Chiesa della SS.Trinità degli Artigianelli con un programma dedicato a Giuseppe Verdi ed Alessandro Manzoni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!