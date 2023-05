Dai disegni giovanili ai lavori più maturi, siano le vedute di viaggio, le figure femminili, i soggetti della Battaglia di Legnano o gli astratti: “Una vita da artista”, la retrospettiva di Andrea Vaccaro ripercorre fedelmente le tappe più significative della carriera del pittore scomparso nel 2019.

Dai disegni giovanili ai lavori più maturi, siano le vedute di viaggio, le figure femminili, i soggetti della Battaglia di Legnano o gli astratti: “Una vita da artista”, la retrospettiva di Andrea Vaccaro ripercorre fedelmente le tappe più significative della carriera del pittore scomparso nel 2019. Organizzata dal Comune di Legnano e curata da Gianfranco Colombo, l’architetto che ha seguito Andrea Vaccaro in tante mostre nel corso degli anni, la mostra si compone di una sessantina di dipinti distribuiti nelle sale al primo piano del Castello.

"In questa mostra tanti visitatori troveranno un pezzo della loro storia personale e rimandi a opere che posseggono o che hanno visto da parenti e amici, perché i lavori di Andrea Vaccaro sono una presenza significativa nelle case di moltissimi legnanesi - sottolinea l’assessore alla Cultura, Guido Bragato - Con questa mostra abbiamo voluto dare la possibilità di ammirare tutti insieme i capitoli della parabola artistica di Vaccaro per apprezzarne meglio l’evoluzione e la capacità di padroneggiare linguaggi espressivi diversi. Le opere costituiranno un percorso, tra forme e colori, valorizzato dalla sequenza delle sale del Castello che le ospitano".

"Andrea Vaccaro è stato un eterno allievo di sé stesso, un giocoliere di passioni, forme, colori e suggestioni, un artista capace di trasmettere sempre e comunque dichiara il curatore Gianfranco Colombo. È stato un Uomo prima che un Maestro in grado di guardare, curioso e attentissimo, il mondo in movimento, percependo le luci e colori, passioni e linguaggi. La logica del percorso e del viaggio ha suggerito come titolo “Una vita d’artista” sottolineando come l’arte sia stata la vera vita di Andrea Vaccaro, pittore e artista professionista dove vita, colori e disegni si fondevano in un tutt’uno, in un’unica anima che lo ha accompagnato da bambino per l’intera sua esistenza. Per questo l’allestimento mutua la sua genesi direttamente dall’arte di Vaccaro, perché un allestimento è, a mio avviso, direttamente figlio dell’artista che ne è protagonistaW.

La mostra si articola in sei sale:

Sala 1: Dove tutto è cominciato. L’infanzia di Andrea e l’adolescenza con i disegni compresi alcuni bellissimi del periodo liceale. È la genesi, i suoi occhi scrutano la Legnano degli anni dal 1946 fino alla metà degli anni Cinquanta.

Sala 2 Il Viaggio dei colori. È la sala degli astratti. Vi sono degli affreschi geometrici di epoca medioevale ed è interessante giocare visivamente con questi e gli astratti di Andrea, molto interessante anche concettualmente e molto accattivante visivamente.

Sala 3 L’origine della Vita. Sono le sue acque, i suoi mari. Come un liquido amniotico primordiale che è l’origine della vita, Acqua è vita, energia, colore, profondità. Un tema molto importante per l’artista.

Sala 4 Il Viaggio e gli orizzonti. La Grecia, la Francia, le sue vedute, la Sicilia, i paesaggi. I viaggi di Andrea e le sue suggestioni, la curiosità, l’esplosione dei colori, il mondo attraverso i suoi occhi.

Sala 5 Cavalli e Cavalieri. I suoi Cavalli, la battaglia di Legnano, le dame e i cavalieri nella sua arte e interpretazione. Un tributo a Legnano e la sua storia attraverso la tavolozza di Andrea.

Sala 6 Il Sogno e la Passione. È la sala finale, l’apoteosi dove nella parete di fondo sul camino vi sarà il suo quadro più rappresentativo. In questa sala molto grande vi saranno anche le sue donne, i quadri di dimensione importante, espressione della sua passione per l’arte, la sua maestria e la sua capacità.

