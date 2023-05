Giorgio Parisi al Teatro Menotti

Sarà ospite al teatro Menotti Giorgio Parisi, nobel per la fisica nel 2021, per la presentazione del suo libro. A seguire un concerto del pianista Ramin Bahrami.

Il 22 maggio al Teatro Menotti di Milano si tiene l’appuntamento ‘Aspettando La Milanesiana - VITA QUOTIDIANA DI UN PREMIO NOBEL’ alla vigilia della 24esima edizione de ‘La Milanesiana’, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, con ospite speciale il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi.

La serata comincia alle ore 21.00 con la lettura dell’attrice Michela Cescon dal nuovo libro ‘Gradini che non finiscono mai. Vita quotidiana di un Premio Nobel’ (La nave di Teseo) di Giorgio Parisi e Piergiorgio Paterlini.

A seguire salirà sul palco Giorgio Parisi, fisico italiano insignito del premio Nobel per la Fisica per i suoi studi sui sistemi complessi, in dialogo con il giornalista Piergiorgio Paterlini, con il quale ha da poco firmato a quattro mani il libro-intervista.

La serata si conclude con il primo di una serie di concerti del pianista iraniano Ramin Bahrami, sempre molto apprezzato nelle edizioni de La Milanesiana. Introduce Elisabetta Sgarbi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!