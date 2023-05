Nuovi serramenti per la Primaria

Un passo ulteriore verso la ‘modernizzazione’ degli ambienti scolastici cuggionesi. Negli scorsi giorni è stata completata la sostituzione dei serramenti e delle tapparelle della Scuola Primaria di Cuggiono. Un intervento che ha riguardato anche i lunotti dei corridoi al piano superiore, i quali sono stati dotati di strumenti ad apertura elettrica per facilitare il ricambio dell’aria.

Continua così il piano di lavori di edilizia scolastica che il Comune sta mettendo in campo su tutti i plessi scolastici cuggionesi, dal Nido alle medie. Nei mesi scorsi infatti sono stati cambiati tutti gli impianti di illuminazione interna, con nuovi punti luce ad alta efficienza energetica, e i lavori continueranno fino all’estate e dopo la fine le lezioni.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!