Teleriscaldamento ai Palazzi ALER

Ha preso il via lunedì mattina l’intervento di contenimento delle dispersioni energetiche presso i palazi ALER di via Salici e via Nazario Sauro. Verrà installato anche il teleriscaldamento.

Ha preso il via ieri mattina l’intervento a carico di AMGA previsto nell’accordo quadro siglato a luglio dello scorso anno tra Comune di Legnano, AMGA Legnano S.p.A e ALER (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale) Milano S.p.A.

L’accordo prevedeva una serie d’interventi finalizzati al contenimento delle dispersioni energetiche e, dunque, dei costi in bolletta, nei cinque condomini ALER di via dei Salici e via Nazario Sauro allacciati alla centrale del Teleriscaldamento di AMGA. In tal senso e a seguito di valutazioni e sopralluoghi, i tecnici avevano indicato come opera migliorativa la separazione della produzione di acqua calda sanitaria dall’erogazione del riscaldamento, in modo da rendere indipendenti l’uno dall’altra i due sistemi. Per ovvie ragioni non era possibile intervenire durante la stagione termica, ma ora che la stessa si è conclusa e che i riscaldamenti risultano spenti, ieri mattina i lavori hanno preso il via nel condominio sito al civico 13 di via dei Salici. Sarà poi la volta del civico 15 e, a seguire, del civico 17. Gli operai si sposteranno, dunque, in via Sauro, ai civici 120 e 122.

Sono due le squadre impegnate nei lavori: una è deputata all’installazione di nuovi boiler elettrici che permetteranno, appunto, agli appartamenti di sganciarsi- sul fronte dell’acqua calda sanitaria- dal circuito del TLR di AMGA. L’altra squadra si occupa, invece, di sostituire gli scambiatori e i contatori posti all’interno dei singoli appartamenti con altri più moderni che, dotati di nuove funzionalità, erogheranno esclusivamente energia termica.

Si stima che per portare a termine l’intervento occorreranno circa tre mesi: pertanto, salvo imprevisti, entro la fine di luglio i lavori dovrebbero essere ultimati.

