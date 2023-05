In 200 alla Fiaccolata

Due giorni intensi di condivisione e fede. E’ la 57^ Fiaccola Votiva di Vanzaghello, che ha visto protagonisti oltre 200 tra atleti, autisti e pellegrini.

Due giorni intensi di condivisione e fede. E’ la 57^ Fiaccola Votiva di Vanzaghello, che ha visto protagonisti oltre 200 tra atleti, autisti e pellegrini. Insieme, allora, ecco che hanno raggiunto prima il Santuario Madonna della Famiglia alle Ghiaie di Bonate e poi, dopo aver acceso la fiaccola, via di corsa a Sotto il Monte a far visita ai luoghi natali di Papa Giovanni. E il giorno dopo ecco il rientro appunto a Vanzaghello, passando dall’Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella, dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago e per ultimo dal Santuario Madonna dei Miracoli di Cantù.

