Torna la 'Fiera di Mesero'

Una giornata di festa per tutti, grandi, piccoli e famiglie. Domenica 14 maggio si terrà la ‘Fiera di Mesero’, con un programma che dalle 7:30 alle 19:00 propone una serie di attività adatte a tutti.

Tra le bancarelle parteciperanno creativi, hobbisti, pittori, collezionisti, antiquari, aziende agricole e ambulanti, senza dimenticare le bancarelle di fiori e di delizie di ogni tipo.

L’evento è organizzato da A.I.R. Eventi e Comunicazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 351 99 48 603 o la mail shoppinginmycity [at] libero [dot] it

