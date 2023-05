Accademia Inveruno... per il cuore!

La società ha iniziato un percorso in affiancamento all’associazione ‘Cislago Cuore’ per formare il personale della società e i ragazzi alle manovre di primo soccorso. La prima lezione sabato 29 aprile.

Un semplice gesto, che può salvare la vita di una persona. Un corso di primo soccorso ed addestramento all’uso del defibrillatore non è una cosa banale, ma è una cosa assolutamente imprescindibile per tutti noi e, a maggior ragione, per tutti coloro che praticano attività sportiva.

Per questo motivo, ma anche “per sensibilizzare e mandare un messaggio culturale e di crescita a tutti i nostri tesserati”, racconta Raffaele, responsabile sportivo di Accademia Inveruno, la società ha iniziato un percorso in affiancamento all’associazione ‘Cislago Cuore’ per formare il personale della società e i ragazzi alle manovre di primo soccorso. Nella mattinata di sabato 29 aprile si è svolta infatti una prima lezione con una ventina di ragazzi under 13 delle giovanili dell’Accademia per insegnare le procedure da seguire in caso di arresto cardiaco in campo.

Il corso ha avuto la durata di circa 1 ora e 30 minuti e si è concentrato sulle 5 fasi della catena della sopravvivenza, in quanto essere in grado di svolgere correttamente e tempestivamente la propria parte può far la differenza tra la vita e la morte. Dunque, come chiamare il soccorso e quali informazioni essenziali dare; come praticare un massaggio cardiaco; se, come e quando utilizzare un defibrillatore, per poi lasciare il paziente all’arrivo dei soccorsi ed all’ospedalizzazione.

Hanno già sostenuto il corso anche diversi membri dello staff societario, per garantire a tutti la possibilità di fare sport in sicurezza. Grande soddisfazione da parte della società Accademia Inveruno per l’importanza dell’iniziativa, ma anche per l’alto numero di adesioni ricevute, che non ha potuto essere soddisfatto interamente durante il primo appuntamento. Un bel segnale, per fare sport in modo sano.

