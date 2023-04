Alla primaria Santa Caterina, in occasione della Giornata Internazionale del Libro, la scuola ha organizzato una giornata in collaborazione con i genitori degli alunni, che hanno letto in prima persona ai ragazzi teti, filastrocche e racconti.

Un vero e proprio incanto di parole per la Giornata Internazionale del Libro anticipata a venerdi 21; un allestimento particolare per l’occasione con albi illustrati, tappeti colorati e un mare di libri appesi tra colorate farfalle

Alla scuola primaria Santa Caterina la Giornata Internazionale del Libro e del Diritto d’Autore è stata festeggiata con il coinvolgimento delle famiglie. Mamme e papà si sono resi disponibili a leggere per le classi testi, filastrocche, racconti legati al tema della Terra, considerata la vicinanza di un’altra importante Giornata Internazionale, quella della Terra appunto, che ricorreva il 22 aprile.

“Le giornate dedicate sono sempre eventi di festa per la nostra scuola e l’apprendimento viene veicolato con carattere festoso. È stata un’esperienza entusiasmante per i genitori e l’attività ha incuriosito i bambini riempiendo i loro occhi di stupore”, ha raccontato la maestra Giusi Grassi, responsabile di plesso. “Meraviglia hanno suscitato anche gli allestimenti scenografici fatti da libri volanti, porte che conducono in ambienti immaginari fantastici e distese di libri quasi parlanti…”

A confermare il significato dell’iniziativa il Dirigente Scolastico Davide Basano: “È la scuola che a noi piace. L’informale che si fa sostanza del benessere per apprendere a scuola. Un esempio di buona pratica che spero si traduca in curiosità, elemento principe della conoscenza fin da piccoli”.

“Sono state tante le mamme e i papà, tra cui il presidente del Consiglio di Istituto Carlo Bornacina, che hanno risposto alla chiamata della scuola. È stata un’esperienza divertente e interessante. Ho visto negli occhi dei bambini tanta attenzione e curiosità”, ha commentato Bornacina.

Oltre all’iniziativa ‘Leggi per me’, la giornata è stata completata, grazie alla collaborazione di maestre di diverse discipline, anche da altri momenti, come la lettura in mensa e la realizzazione di segnalibri e libretti nelle varie classi.

