Il preludio del Palio

Già da ora, però, si susseguiranno alcuni eventi che preludono al Palio, in particolare la consegna delle vetture ai Magistrati e la traslazione della Croce di Ariberto da Intimiano nelle mani del prevosto mons. Cairati.

Venerdì 28 alle ore 19:00, presso la Sala degli Stemmi del Municipio di Legnano, si terrà la consegna delle vetture messe a disposizione dal Gruppo Ceriani ai Magistrati ed alla Fondazione Palio.

L'evento inizierà alle ore 19:00 con la consegna ufficiale, seguiranno le foto di rito nell'antistante Via Bernardino Luini per poi concludersi con un rinfresco.

Alle ore 20.30 inoltre, presso il Teatro Talisio Tirinnanzi, si terrà il Concerto della Fanfara dei Carabinieri.

Sabato 29, invece, La contrada vincitrice del Palio 2022 consegna la Croce di Ariberto da Intimiano al Prevosto, Mons. Angelo Cairati, che la custodirà in Basilica, per tutto il mese di maggio, per consegnarla alla contrada che si aggiudicherà il Palio 2023.

Sul sagrato della Basilica, il Supremo Magistrato annuncerà alle contrade che è aperta la storica competizione consegnando copia del bando nelle mani dei Gran Priori di ciascuna contrada. L'appuntamento è per le ore 19.00 in Piazza San Magno.

