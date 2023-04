Palazzo a fuoco: "È stato un abusivo"

L'assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, questa mattina si è recato di persona a sincerarsi delle condizioni dello stabile di viale Aretusa a Milano coinvolto ieri in un incendio.

"Era importante - afferma l'assessore Franco - la mia presenza per tranquillizzare gli inquilini giustamente scossi: le istituzioni non sono lontane dai loro problemi, che siano quotidiani o straordinari. Regione e Aler sono al lavoro".

"Dalle prime ricostruzioni dei fatti, il fuoco - spiega l'assessore Franco - è stato appiccato volontariamente da un 'abusivo". "Il personale di Aler è riuscito a collocare in casa o in albergo tutte le persone coinvolte già nella stessa serata di ieri". "Ringrazio - rimarca l'assessore - davvero tutti: Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, personale sanitario, personale di Aler, perché si sono rimboccati le maniche e si sono messi a disposizione per tutta la sera della domenica e già stamane all'alba erano al lavoro. Spesso non si vede l'impegno di chi sta dietro le quinte, ma c'è ed è messo in pratica con la massima dedizione".

"Adesso - conclude l'assessore Paolo Franco - restiamo in attesa del verbale di agibilità dei Vigili del Fuoco, che stanno facendo il loro lavoro senza sosta, dopodiché potremo occuparci di sistemare le parti della palazzina danneggiate, sia per quanto riguarda gli spazi comuni sia per gli appartamenti. L'obiettivo è quello di restituire la casa ai legittimi affittuari nel più breve tempo possibile e in massima sicurezza".

