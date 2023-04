"Bene Salvini alla cabina di regia"

Così il presidente Fontana commenta la notizia del conferimento a Salvini, da parte di Giorgia Meloni, della delega a presiedere la Cabina di regia avente funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica.

“Un incarico importante che, ne sono certo, il ministro Salvini saprà ricoprire con il massimo impegno e la necessaria attenzione, condividendo le decisioni con i vari soggetti chiamati in causa". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia del conferimento, da parte del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, la delega a presiedere la Cabina di regia avente funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica, connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

"Siamo di fronte a un momento particolarmente difficile, in particolare per la Lombardia, prima regione agricola italiana, e nell'augurare buon lavoro al ministro Salvini, sono certo che saprà trovare le soluzioni utili per contrastare le criticità da affrontare" conclude il governatore Fontana.

