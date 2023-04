Una schiacciata per i poveri

L’Associazione Slams Dunk, che si occupa di esportare playground nelle zone più difficili del pianeta, farà tappa nel nostro territorio portando uno dei propri campi al parco Falcone e Borsellino.

Slums Dunk, la OdV creata dai cestisti Bruno Cerella e Tommaso Marino, che si occupa di dare vita a Basketball Academy nelle periferie di alcune delle baraccopoli più degradate del mondo e che oggi ha già coinvolto con le sue attività oltre 5.000 ragazzi e ragazze under 18, è promotrice di una nuova iniziativa nella città di Legnano (MI).

In collaborazione con i Legnano Basket Knights Slums Dunk inaugurerà, nella seconda metà di maggio, un playground cittadino presso il Parco Falcone Borsellino. Dopo aver creato cinque Basketball Academy, due in Kenya, due in Zambia, una in Argentina, una avviata da poco più di un anno in Cambogia è quindi la volta di premiare la generosità e la partecipazione che il territorio milanese ha sempre dimostrato all’associazione. Ecco perché il recente avvio del Playground Stelvio a Milano e questo nuovo entusiasmante progetto per Legnano.

L’idea alla base è quella di donare alla città un playground che possa diventare un punto di riferimento e d'incontro per tutti i ragazzi di Legnano. Un progetto che inizia con la riqualificazione dell’area verde, ma non si ferma lì. Vuole essere infatti un’iniziativa che ha come fulcro l’aggregazione dei ragazzi tramite lo sport e che crea valore attraverso la passione che unisce entrambi i founder: la pallacanestro. Questo è alla base della collaborazione tra Slums Dunk e il Legnano Basket Knights che, insieme, coinvolgendo le associazioni di service della zona (Rotary Club, Lions Club, Panathlon, Rotaract Club e Fondazione Famiglia Legnanese), hanno voluto creare una collaborazione che porti ad una completa ed efficiente realizzazione del campo, sfruttando tutte le opportunità e risorse che il territorio mette a disposizione.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al sostegno e all’adesione di tantissime persone, anche per agevolare la gestione dei costi. Le stesse persone che contribuiranno con il loro supporto durante tutte le fasi di realizzazione del campo. Tra questi, i giovani della squadra di Legnano e tanti amici di Slums Dunk, che si occuperanno anche della parte di verniciatura. Del disegno e del progetto del playground se ne è occupata invece Francesca Cassani, designer grafica di Slums Dunk, che aveva già dipinto il campo di Via Stelvio.

“Siamo entusiasti che i lavori iniziati lo scorso anno nel Parco Falcone Borsellino stiano finalmente giungendo al termine, dandoci la possibilità di inaugurare questo meraviglioso luogo di aggregazione. Il nostro obiettivo è rendere viva quest'area, organizzando iniziative educative, formative, culturali, sociali e sportive con testimonial e campioni dello sport.” - concludono Bruno Cerella e Tommaso Marino.

Sono tante le iniziative in cantiere: partite e tornei per coinvolgere enti del terzo settore e associazioni, meet & greet e ci sarà spazio anche per la street art.

