"Più sicurezza per Varese e Malpensa"

L'assessore La Russa ha incontrato il prefetto varesino per programmare i prossimi interventi in materia di sicurezza territoriale.

L'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, ha incontrato il prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello.

"Abbiamo affrontato diversi temi per il rafforzamento della sicurezza del territorio - ha detto l'assessore La Russa - ed abbiamo deciso di riconfermare l'accordo 'Stazioni Sicure' tra Regione Lombardia e Prefettura di Varese. Obiettivo l'aumento dei controlli nelle stazioni. I risultati raggiunti nel 2022 sono stati davvero importanti, i cittadini ci hanno infatti più volte ringraziato per aver visto un numero sempre maggiore di agenti di Polizia locale e Forze dell'ordine".

"Con il prefetto di Varese - ha concluso l'assessore - abbiamo discusso anche dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare al Parco Pineta, e dei problemi all'hub di Malpensa per la presenza di taxi abusivi, per il quale sono necessari maggiori controlli, e per le questioni di viabilità".

