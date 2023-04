Il Direttivo del Collegio dei Capitani annuncia la prima data delle Corse di Addestramento al Palio 2023. Lunedì 10 aprile (Pasquetta) al Centro Ippico Etrea Borsano di Busto Arsizio. Le visite iniziano alle 9 e le corse alle 10. L’ingresso è libero e il pubblico potrà posizionarsi sul lato mossa e arrivo, non superando le reti che delimitano l'area della pista. Accesso ai box consentito solo agli autorizzati muniti di pass. La mattina correranno i purosangue, mentre il pomeriggio sarà la volta dei mezzosangue. Pausa prevista intorno alle 13.

