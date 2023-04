Pasqua al Cinemateatro nuovo!

La programmazione per il periodo pasquale prevede teatro in prosa, cinema d'animazione e un reading teatrale.

Il CinemaTeatro Nuovo di Magenta ha programmato un’offerta amplissima e per tutte le età e sensibilità in vista del periodo pasquale.

Mercoledì 5 aprile è in programma il teatro in prosa, con “Dedalo e Icaro”, di Tindaro Granata e con la regia di Giacomo Ferraù e Francesco Frongia. Un testo che racconta la storia di un padre e di un figlio, con disturbi nello spettro autistico, che tentano il loro viaggio metaforico verso il sole.

Per il weekend pasquale e fino a martedì 11 è in programma il film di casa Nintendo Super Mario Bros, che riprende i noti personaggi dei videogiochi e li mette in vita in mille avventure adatte a grandi e piccoli.

Infine, giovedì 13 aprile è in programma un reading teatrale, con “La Santa innamorata”, che racconta la storia di Santa Gianna Beretta Molla, e che vedrà protagonista Lucilla Giagnoni e le musiche originali di Paolo Pizzimenti.

