"Intervenite sul Fungo"

"Intervenite a dovere sul "Fungo" di Garbatola". L'appello, rivolto alla giunta retta dal sindaco Daniela Colombo, viene dall'ex primo cittadino e ora consigliere d'opposizione Massimo Cozzi che, a riguardo, ha chiesto lumi con un'interrogazione. "Ci risulta - spiega - che l'immobile cosiddetto "Fungo" di Garbatola abbia ora una proprietà identificabile essendo stato acquisito all'asta fallimentare; in questi giorni la struttura risulta essere con i cancelli aperti e la presenza di rifiuti in prossimità dell'ingresso". Alcuni residenti della zona, prosegue Cozzi, hanno segnalato in questi giorni una situazione di degrado con "La presenza di abusivi che bivaccano all'interno". E questo rischia, prosegue, di innescare "Problematiche igienico-sanitarie e di possibili rischi per l'ordine pubblico, la sicurezza e la tranquillità della zona". Insomma, un "Fungo" che per Cozzi, avanti così, rischia di diventare velenoso. L'ex sindaco del Municipio dell'ex Monastero degli Olivetani chiede quindi all'Amministrazione comunale come intenda intervenire per arginare il problema.

