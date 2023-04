Somma tra i Comuni più 'Ricicloni'

Anche quest’anno Somma Lombardo si classifica ai primi posti fra i Comuni Ricicloni più virtuosi in Lombardia nella 29° edizione della speciale classifica redatta da Legambiente che si riferisce ai dati di raccolta del 2021.

La premiazione avvenuta pochi giorni fa ha visto ancora una volta Somma Lombardo trionfare con un’ulteriore crescita nella percentuale di raccolta differenziata attestatasi per il 2021 al 86,4%, mentre la frazione di secco indifferenziato pro capite è cresciuta leggermente tornando di poco sopra i 58kg. A pesare sull’aumento anche gli effetti della pandemia con l’obbligo di conferire nell’indifferenziato tutti i rifiuti riferiti a persone contagiate.

Continua la sfida a distanza con Cassano Magnago fra i comuni sopra i 15mila abitanti come sottolinea Edoardo Piantanida, assessore Lavori Pubblici, Ecologia, Patrimonio e Arredo Urbano, Sport. "Noi e il Comune di Cassano Magnago ci rincorriamo da un po’ di anni – scherza l’assessore – Ringrazio anche quest’anno il buon operato dei nostri cittadini che ci permettono di fare una splendida figura fra i Comuni superiori ai 15 mila abitanti ma più in generale in tutta la Lombardia. Questo rimane un ottimo viatico sulla rivoluzione green che come Amministrazione stiamo promuovendo da orami molti anni.

Un plauso anche al costante e puntiglioso lavoro, sempre svolto ottimamente, dai nostri uffici nel monitorare e nel supportare i nostri cittadini nell’impegno, non sempre così semplice, di differenziare i rifiuti".

Si segnala che il criterio adottato per entrare nella classifica Comuni Ricicloni 2021 è da ricercare nella frazione indifferenziata, ovvero il secco non riciclabile. Sono ammessi in graduatoria solo i comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata, conferiscono meno di 75kg abitante anno di rifiuto secco non riciclabile.

