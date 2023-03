Città Metropolitana: due nuovi consiglieri

Città Metropolitana: a Michela Palestra (ex vicesindaca) e Simone Negri (ex consigliere delegato), eletti in Consiglio regionale, sono subentrati Marco Griguolo, consigliere comunale di Segrate, e Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco.

