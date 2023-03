'Cocche' in anticipo

La Futura, con il morale nuovamente alto e una consapevolezza nei propri mezzi ritrovata dopo la vittoria di Montecchio, torna in campo al PalaBorsani per l’anticipo della quarta giornata di pool promozione.

La Futura, con il morale nuovamente alto e una consapevolezza nei propri mezzi ritrovata dopo la vittoria di Montecchio, torna in campo al PalaBorsani per l’anticipo della quarta giornata di pool promozione. A Busto, infatti, sbarcherà la Itas Ceccarelli Martignacco, attualmente decima forza in classifica, reduce da un trittico in questa seconda fase che le ha viste uscire sconfitte per 3-1 in due occasioni, nell’ordine contro Bescia e Trento, e vittoriose una volta per 3-0 alla seconda contro l’ostica Sassuolo. Le friulane di coach Gazzotti, dopo aver chiuso la regular season in quinta piazza nel loro girone a quota 38 punti, grazie ad un bilancio di 13 vittorie e 7 sconfitte, vogliono dire la loro recitando un ruolo nel treno di testa anche nella corsa playoff, dove l’ultimo posto disponibile dista cinque lunghezze e la battaglia a cinque, tra cui proprio la Futura, è serratissima. Una sfida, dunque, che si preannuncia ancora una volta, così come tutte le gare di questa seconda fase, bivio fondamentale per entrambe mantenere vive le speranze di staccare un pass per i playoff verso la massima serie, per i quali la lotta tra le cinque contendenti è aperta ed è necessario capitalizzare ogni gara con punti decisivi per rimanere in corsa. La Itas, nonostante le difficoltà, tra le quali l’infortunio di Cortella, ha dimostrato di avere ottime qualità e di avere tutti i mezzi per riuscire a riorganizzarsi e trovare equilibrio e solidità nel gioco con un buon mix di talento e gioventù. Non solo questo, ma grande spirito di squadra e solidità mentale nel rimanere sempre con la testa in partita fino all’ultimo pallone indipendentemente dal risultato dei parziali, queste solo alcune delle principali qualità della squadra friulana. I numeri non fanno altro che darne una conferma, recitando un complessivo di oltre 1500 punti di cui 219 muri e 108 ace realizzati nel cammino fino ad ora. Insomma, un ospite pronto a provare a rovinare la festa e mettere i bastoni tra le ruote a una delle candidate al trenino di testa. Dalla parte opposta della rete, Balboni e compagne, reduci dalla vittoria rifocillante di Montecchio che ha restituito fiducia e morale alle cocche ed ha permesso di mantenere vive le speranze, dovranno entrare sul rettangolo di casa con la stessa grinta, carattere e determinazione di settimana scorsa per restare in corsa in quelle che saranno le ultime tre uscire di questa seconda fase. Le biancorosse potranno contare sul vantaggio del fattore campo, con due delle ultime tre che si giocheranno proprio al PalaBorsani di Castellanza, con i tifosi chiamati a gran voce a riempire il palazzetto ed essere fattore di ulteriore spinta e sostegno per le ragazze di Amadio. Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato alle 20.30 di sabato 1 aprile presso il PalaBorsani di Castellanza. Tagliandi acquistabili direttamente il loco alle casse del palazzetto, oppure online sulla piattaforma partner www.ticketmaster.it. Si ricorda inoltre a tutti gli abbonati biancorossi che la loro tessera sarà valida anche per l’accesso alle gare casalinghe di questa seconda fase.

