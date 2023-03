Caccia alle uova all'Hard Rock Cafe Milan

Hard Rock Cafe Milan è pronto per festeggiare la Pasqua con un evento speciale per trascorrere il tempo insieme agli amici e alla propria famiglia.

Hard Rock Cafe Milan è pronto per festeggiare la Pasqua con un evento speciale per trascorrere il tempo insieme agli amici e alla propria famiglia. Per tre giorni consecutivi, l’8, il 9 e il 10 aprile, infatti, il Cafe milanese di via Dante organizza una colazione speciale, in cui i bambini potranno giocare alla caccia alle uova. La giornata inizierà alle 9.30 e, per la prima ora, i più piccoli esploreranno ogni angolo del Rock Shop e del Cafe alla ricerca delle uova colorate. A seguire, amici e famigliari potranno gustare una colazione speciale, con una selezione che spazia dal salato al dolce, in vero stile americano. Nella selezione, il classico French Toast farcito e gli originali pancakes alle fragole, accompagnati da un flute di bollicine o un soft drink. E per le piccole rock star, i famosi hot dog, i meravigliosi donut e i coloratissimi cookies, accompagnati da bibite e succhi di frutta freschi. La mattinata sarà animata inoltre da laboratori creativi e giochi di gruppo, insieme ad un’animatrice per bambini pronta a farli divertire!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!