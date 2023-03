Furto a scuola, rubati 40 pc

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo sono stati sottratti alla Scuola Secondaria Curiel i computer usati dai ragazzi per la didattica.

Si sono introdotti nell'edificio in piena notte e se ne sono andati con 40 pc portatili. Il furto è avvenuto all'interno della scuola media "Curiel" di Cornaredo nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo.

"Le forze dell'ordine - spiega il sindaco Yuri Santagostino esprimendo in una nota sconcerto per quanto accaduto - sono impegnate per risalire ai responsabili, un danno enorme, sicuramente dal lato economico. I pc verranno ricomprati".

Ma, al di là del danno pecuniario, è altro che, secondo il sindaco, deve essere valutato con particolare gravità: "Ai nostri ragazzi - spiega ancora - sono state sottratte delle attrezzature utilizzate per la loro crescita e il loro apprendimento, strumenti utilizzati dai ragazzi per disturbi specifici". Alla mancanza di rispetto per la dignità del plesso scolastico in sé si aggiunge quindi quella, ben più grave, verso ragazzi che cercano di uscire da condizioni di difficoltà.

"Il fatto - conclude Santagostino - che i responsabili hanno dimostrato di conoscere molto bene la scuola sconcerta e rattrista ancora di più".

